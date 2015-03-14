Оголошений у розшук екс-регіонал Демидко впав у кому

Колишній депутат Верховної Ради від фракції "Партії регіонів" Володимир Демидко впав у кому.

Про це йдеться в коментарі ПР з приводу оголошення Демидка в розшук разом із ще чотирма колишніми депутатами, повідомляє Lb.ua.

За даними партії, у Демидка був обширний інсульт і зараз він знаходиться на лікуванні у Феофанії.

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"На даний час стан В. Демидка характеризується як стабільно важкий, він досі не вийшов з коми, і тому навряд чи може ховатися або ж втекти від правосуддя", - сказано в заяві партії.

Нагадаємо, що минулого місяця викинувся з вікна інший регіонал Михайло Чечетов, який, як і Демидко, проходив у справі про диктаторські закони від 16 січня 2014 року.