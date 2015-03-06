Справу про смерть Чечетова можуть закрити - МВС

"Я думаю, що, виходячи з тих обставин, які мали місце (самогубство Чечетова), справу буде закрито", - сказав він.

За його словами, слідство перевіряє різні версії, проте обставини виразно вказують, що це було саме самогубство, повідомляє LB.ua.

Терещук при цьому не зміг назвати дату, коли справу можуть закрити.

Нагадаємо, Чечетов вчинив самогубство, викинувшись з вікна своєї квартири, в Києві в ніч на суботу.

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20 лютого Генеральна прокуратура повідомила Чечетову про підозру у сприянні ухваленню "диктаторських законів" 16 січня 2014 року. Його підозрювали в тому, що як член лічильної комісії він підписав протокол про голосування з недостовірними даними.

Генеральний прокурор Віктор Шокін повідомив, що найближчим часом Чечетову буде висунуто нові звинувачення.