У коаліції намітився розкол через питання особливого статусу Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо причин продовження консультацій у парламенті.

“Є неузгодженість позицій у коаліції щодо питання особливого статусу зони бойових дій. На даний момент фракції Радикальної партії, “Самопомочі” і “Батьківщини” не готові підтримувати цей законопроект, внесений президентом. Тому оголошена перерва і зараз збирається рада коаліції. Будемо намагатися знайти спільну позицію”, - сказав депутат.

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Відповідаючи на уточнення, чи без цих фракцій вистачає голосів за дане питання, Кононенко висловив думку, що голосів вистачає, але в такому питанні необхідна єдність коаліції.

Депутат також уточнив, що йдеться і про відповідні постанову і законопроект, які стосуються даного питання. “Вони невід'ємні. Один закон без іншого не працює”, - додав Кононенко.

Як зазначив у коментарі журналістам лідер Радикальної партії Олег Ляшко, наразі у консультаціях із керівниками фракцій бере участь також секретар РНБО Олександр Турчинов. “Нас намагаються переконати і знайти компроміс у питанні голосування за ці закони”, - сказав депутат і додав, що Радикальна партія не підтримує дані законодавчі ініціативи, адже вважає їх “легалізацією російської окупації”.

На думку Ляшка, територіям потрібно надавати не особливий статус, а статус окупованих територій.