Рада почнеться з двогодинним запізненням - коаліція поки не домовилася з питань нацбезпеки
Робота Верховної Ради розпочнеться о 12-й годині, оскільки продовжуються консультації з питань порядку денного.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту перший заступник голови ВР Андрій Парубій.
Він зазначив, що зараз триває засідання Ради коаліції.
За словами Парубія, на сьогодні в порядку денному є блок питань, які стосуються національної безпеки і оборони. “Це є комплекс питань, які потребують консолідованого і спільного рішення цього парламенту”, - наголосив Парубій.
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“Зараз відбувається Рада коаліції, де присутні всі голови фракцій, і є велике прохання від усіх голів фракцій коаліції, щоб ми дали ще час на обговорення тих важливих питань, і тому від імені Ради коаліції я хочу оголосити, що робота ВР розпочнеться о 12 годині”, - заявив перший віце-спікер.
Як передає кореспондент УНІАН, ранкове засідання було відкрито на 17 хвилин пізніше, тобто о 10.17.