Опубліковано перелік районів Донбасу, яким планують надати особливий статус (мапа)

Зокрема, у додатку по постанови міститься перелік найменувань населених пунктів, що належать і не належать до окремих районів Донецької та Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування.

Всього у додатку 85 назв залізничних станцій, роз’їздів, перехресть доріг та їх географічні координати.

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що це визначена Генеральним штабом Збройних сил України лінія з прив’язкою до місцевості, розроблена на підставі доповнення до мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року.

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Необхідність прийняття постанови зумовлена потребою невідкладного вжиття заходів щодо створення умов для дальшої реалізації мирного плану президента України, мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і мінського «Комплексу заходів» від 12 лютого 2015 року, зазначається у пояснювальній записці.

З повним переліком насенених пунктів можна ознайомитись тут.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці перший віце-спікер Андрій Парубій оголосив, що засіданні ВР розпочнеться о 12.00, оскільки продовжуються консультації щодо питань порядку денного. Потім засідання було перенесено на 16.00.

У той же час, перший заступник керівника фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко раніше заявив, що в коаліції немає узгодженої позиції з питання особливого статусу територій в зоні бойових дій.

Мапа: Українська правда