Коаліція ніяк не домовиться - засідання Ради перенесли ще на 4 години

Як передає кореспондент УНІАН, про це з трибуни повідомила заступник голови ВР Оксана Сироїд.

Зокрема, вона зазначила, що засідання Ради коаліції продовжується, додавши, що вечірнє засідання розпочнеться о 16.00.

Під час цього оголошення в сесійній залі декілька народних депутатів вигукували: “Ганьба”.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці перший віце-спікер Андрій Парубій оголосив, що засіданні ВР розпочнеться о 12.00, оскільки продовжуються консультації щодо питань порядку денного.

У той же час, перший заступник керівника фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко раніше заявив, що в коаліції немає узгодженої позиції з питання особливого статусу територій в зоні бойових дій.

Також примітно, що зараз в консультаціях з керівниками фракцій бере участь також секретар РНБО Олександр Турчинов.