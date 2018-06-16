Кличко – наша гордість, Черновецький захищає менший клас, Каськів любить борщ

Поки політичні сили визначаються з єдиним кандидатом на посаду київського міського голови, громадські організації вирішили їм допомогти – спитати думку киян. Задля цього Комітет виборців України сьогодні провів акцію “Київський “праймеріз” – громадський рейтинг єдиного кандидата від демократичних сил”. Загалом праймеріз – це попередні вибори, тип голосування, у якому обирається один кандидат від партії. Його сенс полягає в тому, щоб представники однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, адже їхній електорат зазвичай близький.

Комітет виборців вирішив скористатися західною практикою.

О 9 ранку біля станцій метро «Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Золоті Ворота», «Печерська», «Позняки», «Лівобережна», «Лук’янівська», «Оболонь», «Либідська», «Контрактова площа» та ще в десятку місць на вулицях Києва було встановлено пункти для голосування, де кияни могли заявити свою позицію щодо єдиного кандидата на пост міського голови від демократичних сил.

У бюлетені з закликом “Допоможемо політикам визначитися, хто буде єдиним кандидатом”, в алфавітному порядку зазначено імена семи потенційних кандидатів на посаду київського мера: Владислав Каськів, Віталій Кличко, Юрій Луценко, Олександр Омельченко, Михайло Поживанов, Микола Томенко, Олександр Турчинов. Остання, восьма колонка порожня, туди виборці мали можливість вписати свій варіант.

10:20 ранку. Біля станції метро “Хрещатик” з бюлетенями в руках стоять двоє хлопців і пропонують перехожим проголосувати. З метро виходять дві жінки.

– Ми голосуватимемо за Кличка, можете за нас поставити галочки, – звертаються вони до активістів Комітету виборців.

– Чому за Кличка? – питаю.

– Так це ж гордість України! – заявляють дамочки і біжать у своїх справах.

– Дуже важливо знати людину, її вчинки. Тому я проголосувала за Омельченка, – розповідає чорнява дівчина Даша. – Я навчалася в Університеті Грінченка, і він завжди підтримував наш вуз, проводив гарні заходи. Ми постійно за нього голосували. А більше нікого так добре я не знаю з цього списку.

Робітник “Київенерго” Анатолій не задовольнився запропонованим списком і вписав туди чинного мера Леоніда Черновецького.

– Він хоч щось робить, – аргументує свій вибір Анатолій. – У нас будинок – готелька. Жек завжди обходив його увагою. Коли прийшов Черновецький, то зробив Службу допомоги мера киянам (телефон 051). Моя дружина зателефонувала і сказала, що в нас не прибрано купу гнилого листя ще з осені, під’їзди не прибираються. Наступного дня все прибрали, перетелефонували дружині й запитали, чи все добре. Справа не в Черновецькому, а в команді під його керівництвом. Є люди, які говорять гарно, але пуття з них ніякого. І навпаки, людина може буде дуже неграмотна, але може багато робити.

З метро виходять п’ятеро чоловіків середнього віку, підходять до урни з бюлетенями й дружно голосують за Олександра Турчинова.

– Я вважаю Турчинов – порядний політик, він намагатиметься будувати свою діяльність в Києві на християнських засадах, – ділиться з УНІАН духівник Віктор.

– А Ви киянин? – запитую.

– Ні, ми з Закарпаття, – з гордістю заявляють чоловіки.

– Чому ж голосуєте за мера Києва?

– Так це ж наша столиця!

Чому до праймеріз допускали мешканців інших міст України?

– Це ми справді схибнули, – погоджується активіст Комітету виборців Костянтин. – У нас 2,5 млн. киян зареєстровано, а живуть понад 4 млн. Їм же все одно жити при цьому мері, їздити в громадському транспорті, тож вони хочуть висловити свою думку.

За словами Костянтина, голосувати переважно підходять літні люди. І справді, у цей час у центрі Києва молоді практично немає. За дві години проголосувало приблизно 300 чоловік.

– Каськів любить борщ, Сан Санич не пройде, Юра залишиться міністром, Томенко – теж ні, Саша Турчинов не залишить уряд, отже, голосуватиму за Кличка. У Віталія є шанси, – розмірковує вголос киянин Олексій Нянченко і ставить хрестик напроти прізвища чемпіона з боксу.

– А де ж Черновецький? – дивується пенсіонерка Людмила Іванівна, дивлячись на список.

– Його нема. Хоча ви можете написати ваш варіант, – пояснює Костянтин.

– Жах! Давайте напишу! – виводячи прізвище Черновецького, висловлюється про інших кандидатів: Омельченко хай відпочиває на пенсії і пасікою керує. Ви думаєте Кличко щось зробить? Не розумію, навіщо йому все це. А от Черновецький захищає обездолених і менший клас, а не олігархів. Він щомісяця висилає мені по 100 грн.

– Я проголосував за Юрія Луценка, – діліться з УНІАН магістр державного управління Сергій. – Його слова не розходяться з ділом. Багато політиків обіцяють одне, а роблять інше. Черновецький працює як наперсточник. Не можна сказати, що він краде. Він діє як Остап Бендер, який знав 400 відносно чесних способів відібрати власність.

– Черновецький переможе! – кричить якийсь старий, проходячи мимо.

– Та нічого він не переможе, хай Бог милує! – втручається молодичка...

Результати “громадського рейтингу” показали, що більшість киян хочуть бачити єдиним кандидатом на столичне мерське крісло Віталія Кличка. За нього віддали голоси 45,17% опитаних. За Юрія Луценка проголосувало 8,89% опитаних, за Олександра Омельченка – 8,67%, за Миколу Томенка – 8,42%, за Олександра Турчинова – 7,22%, за Михайла Поживанова – 4,54%, за Владислава Каськіва – 2,46%.

Керівник проектів КВУ Віталій Тесленко зазначив, що досить велика кількість людей (8,74%) віддали голоси за Леоніда Черновецького, хоча його прізвища не було в бюлетені.

Деякі кияни підійшли до заповнення бюлетенів творчо. Зокрема, зустрічалися написи «Я за Космос», «Привіт з Марсу», «Хочу заміж за молодшого Кличка».

Усього вголосуванні взяли участь 6945 чоловік.

Анна Ященко