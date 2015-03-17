Рада ухвалила закон про самоврядування окремих районів Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 265 депутатів.

Учора президент Петро Порошенко заявив, що запропоновані ним до розгляду парламентом зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей відновлять український суверенітет на цих територіях.

Проект закону викликав суперечки в позиціях різних фракцій, які вирішувалися на рівні їхніх лідерів, через що сьогоднішнє засідання парламенту почалося на кілька годин пізніше від запланованого.

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Обговорення

Під час засідання Юрій Луценко (‪‎БПП‬), виступив на підтримку проекту.

"Ці закони не дають жодної поступки бойовикам", - заявив він, спростовуючи тезу про вигідність закону НЗФ.

Степан Кубів (БПП) також підтримав закон. На його дімку, "особливий порядок" діятиме лише з часу початку роботи органів місцевого самоврядування та після проведення законних виборів. Також він наголосив, що йдеться про відновлення діяльності українських медіа на вказаній території.

Юрій Воропаєв з "Опозиційного блоку" виступив проти закону, оскільки він передбачає встановлення повного контролю української влади над окупованими територіями.

Андрій Тетерук (‪"‎Народний Фронт") підтримав закон.

Юлія Тимошенко ("‎Батьківщина") виступила проти.

На її думку, лінія розмежування з окремими районами Донбасу після прийняття закону "фактично визначить новий кордон між Україною та Росією".

Олег Ляшко (Радикальна партія) виступив також проти, оскільки закон начебто спровокує війну.

Олег Березюк з "‎Самопомочі" підтримав закон, але наголосив, що його не можна ухвалювати без іншого закону – про визнання даних територій окупованими.

Довідка. Як повідомляв УНІАН, Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

«Передбачений цим Законом особливий порядок діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей реалізується виключно органами місцевого самоврядування, що обрані на позачергових виборах, призначених і проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України», - зазначається у законопроекті.

Згідно з документом, демократичні вибори мають бути проведені після виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та в умовах недопущення незаконного втручання у виборчий процес, у тому числі з боку незаконних збройних формувань.

Крім того, вибори мають відбутися за участі у спостереженні за виборами міжнародних безсторонніх спостерігачів, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, інших міжнародних організацій та іноземних держав, а також інших офіційних спостерігачів. Крім того, мають бути створені безпечні умови діяльності та безперешкодної участі офіційних спостерігачів у виборчому процесі.

В проекті закону також зазначається, що вибори мають відбутися з дотриманням принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі; свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації та відновлення з цією метою українського теле- та радіомовлення, обігу українських друкованих засобів масової інформації на всій території Донецької та Луганської областей.

Крім того, під час виборів необхідно дотримуватися гарантій вільного волевиявлення та таємного голосування, виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути місця проживання в окремих районах Донецької та Луганської областей; прозорого підрахунку голосів, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів.