Стало відомо, про що буде говорити Порошенко з лідерами парламентських фракцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав народний депутат від “Батьківщини” Григорій Немиря. (Президент України 15-16 березня перебував з візитом в Німеччині, в ході якого, зокрема, проводив переговори з Меркель – УНІАН).

“Під час дискусії, яка відбулась і щойно завершилась у голови Верховної Ради України, досягнуто домовленість, що буде відповідне звернення до президента з тим, щоб він зустрівся з уповноваженими представниками від фракцій для того, щоб поінформувати про результати своїх переговорів в Берліні з канцлером Німеччини Меркель, про бачення ситуації щодо не лише законів і постанови (маються на увазі законодавчі ініціативи щодо особливого порядку місцевого самоврядування на окремих територіях Донецької і Луганської областей - УНІАН), а і перспектив мінського процесу”, - сказав Немиря.

Відповідаючи на запитання, чи вже визначено представників від фракцій, які братимуть участь в зустрічі з президентом, Немиря зазначив, що “Батьківщину” представлятимуть Юлія Тимошенко, Андрій Кожем'якін та сам Немиря.

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Депутат також підтвердив присутність секретаря РНБО Олександра Турчинова на сьогоднішніх консультаціях керівників фракцій зі спікером ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє ранкове засідання парламенту не розпочалося, оскільки у коаліції немає узгодженої позиції щодо питання особливого статусу територій у зоні бойових дій, і лідери фракцій коаліції проводили консультації з цього приводу.

Очікується, що вечірнє засідання ВР розпочнеться о 16.00, а перед цим відбудуться консультації у президента України.

Як повідомив перший заступник керівника фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко, “є неузгодженість позицій у коаліції щодо питання особливого статусу зони бойових дій. На даний момент фракції Радикальної партії, “Самопомочі” і “Батьківщини” не готові підтримувати цей законопроект, внесений президентом. Будемо намагатися знайти спільну позицію”.

Водночас Порошенко наполягає на невідкладному розгляді парламентом законопроекту і проекту постанови щодо особливого порядку місцевого самоврядування в ряді районів Донбасу.