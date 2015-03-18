Лідери бойовиків незадоволені поправками в закон про Донбас і висунули Києву ультиматум

Про це йдеться в спільній заяві лідерів бойовиків Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького, яку публікує один з сайтів терористів.

"Введення в окремих районах Донбасу особливого статусу поправками Порошенко відкладається на невизначений термін…"ДНР" і "ЛНР" заявляють, що ніякі компроміси з Києвом неможливі доти, поки не будуть скасовані вчорашні ганебні рішення Порошенка і Верховної Ради", - заявили лідери бойовиків.

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За їх словами, що бойовики раніше "погодилися на особливий статус Донбасу у складі оновленої України", але "Україна не оновилася".

"Відмовивши Донбасу в особливому статусі, Київ розтоптав крихкий Мінський мир і завів ситуацію в глухий кут", - заявили Захарченко і Плотницький.

Окрім того, на думку бойовиків, питання введення миротворців на Донбас порушить "всю логіку мирного плану".

Як повідомляв УНІАН, 17 березня парламент проголосував за президентський законопроект про внесення змін до ст.10 закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” (№2378) та визначила райони Донбасу, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування.