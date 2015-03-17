ВР визначила райони Донбасу, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування

Верховна Рада ухвалила постанову “Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування” (№2374).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 296 із 356 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Як зазначається, що цей документ ухвалюється «з метою реалізації Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і Мінського "Комплексу заходів" від 12 лютого 2015 року, резолюції Ради безпеки ООН від 17 лютого 2015 року № 2202, відповідно до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"».

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«До окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" тимчасово запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, належать райони або їх частини, міста, селища і села, що знаходяться на територіях, які розташовані між державним кордоном України з Російською Федерацією, урізом води Азовського моря та лінією, яка визначена додатком до цієї Постанови, що відповідає Мінському меморандуму від 19 вересня 2014 року», - йдеться у постанові.