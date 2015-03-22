У МЗС Британії нагадали Кремлю, що потрібно повернути Крим Україні

Про це йдеться у заяві глави МЗС Великої Британії Філіпа Хеммонда на сайті британського уряду, передає Європейська правда.

"Наше звернення до Росії послідовне і зрозуміле: анексія Криму була незаконною і нелегітимною у березні 2014 року, і залишається незаконною та нелегітимною у березні 2015 року. Росія повинна повернути Крим до складу України", - сказав Хеммонд.

За його словами, анексія Криму Росією рік тому була кричущим порушенням міжнародного права.

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"Вона показала повну зневагу до права України на суверенітет і територіальну цілісність, і я це засуджую самим рішучим чином", - підкреслив Хеммонд.

Міністр додав, що абсолютно неприйнятно для Росії застосовувати силу для зміни кордонів.

"Ми не визнаємо минулорічний так званий референдум, яким президент Путін як фіговим листком прикрив свої дії із захоплення території. Така поведінка загрожує міжнародній безпеці, і має серйозні наслідки для правового порядку, який захищає цілісність і суверенітет всіх держав", - зазначив глава британського МЗС.