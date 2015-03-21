Україна ніколи не визнає анексію Криму - заступник голови АП

Україна ніколи не визнає анексії Криму Росією, і буде використовувати всі допустимі правила і норми міжнародного права для визволення Автономної Республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Києві заявив заступник глави Адміністрації президента України Ростислав Павленко.

«Ми вважаємо, що Крим - це наша територія. І визволення її з окупації буде здійснюватися за всіма нормами, які передбачає міжнародне право», - сказав Павленко.

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Він наголосив, що здійснена рік тому анексія Криму стала першою анексією території в період після завершення Другої світової війни. «Було поставлено під загрозу всю систему безпеки, яка вибудовувалася десятиліттями. І дії агресора - Російської федерації - зараз загрожують поверненням в ті часи, коли все вирішує не сила права, а право сили», - підкреслив Павленко.

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Раніше Уповноважений президента з питань кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що Автономна Республіка Крим, яка була окупована Росією і приєднана до Росії в результаті незаконного референдуму в березні 2014 року, буде визволена, але не воєнними методами.