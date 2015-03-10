Глава МЗС Британії: Путін загрожує безпеці Східної Європи
Міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хеммонд виступить сьогодні з промовою, в якій, як стало відомо, знову заявить про дестабілізуючу роль Росії в українській кризі.
"Дії президента Путіна - незаконна анексія Криму і використання російських військ для дестабілізації сходу України - суттєво підривають безпеку суверенних націй у Східній Європі", - йдеться в опублікованих у вівторок витягах з майбутнього виступу, передає Бі-бі-сі.
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На думку Філіпа Хеммонда, Володимир Путін не має наміру слідувати прийнятим у міжнародному спільноти правилам, мета яких - підтримання миру, а навпаки, прагне до їх руйнування.
Раніше глава британського форін-офісу сказав, що ознак зміни політики Москви по відношенню до українського конфлікту все ще немає.
Він додав, що в разі погіршення ситуації в Україні можливе введення додаткових санкцій проти Росії.