Міноборони уклало вже 70% договорів щодо постачання озброєння в 2015 році - президент

Міністерство оборони України уклало 70% договорів щодо постачання техніки і озброєння, запланованих на 2015 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з командирами бригад та батальйонів Збройних Сил України у Національному університеті оборони України.

«Я не збираюся звітувати перед ворогом про те, скільки і які договори укладені. Станом на сьогодні підписані 70% договорів, які розплановані на цілий рік», - заявив він.

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За словами Порошенка, міністр оборони Степан Полторак в складних для України умовах забезпечив 100% фінансування укладених договорів, хоча була величезна кількість бюрократичних перепон.

Також він додав, що будь-які подробиці щодо оборонного замовлення становлять державну таємницю.