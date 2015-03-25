Федералізація України не має сенсу, вважають у Венеціанській комісії

Про це заявив президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо у своєму виступі на конгресі місцевих і регіональних влад Європи, пише Європейська правда.

"Ми говоримо про децентралізацію, а не про федералізацію. Федералізм як система добре функціонує в деяких країнах, однак в Україні немає сенсу рухатися від високоцентралізованої держави до федералізму", - зазначив він.

Більш того, за його словами, федералізацію України забороняє її основний закон, і цю частину конституції змінити вкрай важко.

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"Я не думаю, що пропозиція прийняти поправку, яка б визнавала Україну федеративною державою, знайде багато підтримки", - зазначив Букіккіо.

На його думку, побоювання щодо того, що децентралізація України призведе до її розпаду, безпідставні.

"Вона не веде до сепаратизму. Швидше, вона є альтернативою сепаратизму", - зазначив Букіккіо.

За його словами, потреба децентралізації в Україні назрівала давно, а не є відповіддю на виклики, пов'язані з подіями на Донбасі.

Голова "Венеціанки" привів успішні приклади реалізації сценарію децентралізації, це: Альто Адіге, Південний Тіроль і Іспанія в роки диктатури Франко.