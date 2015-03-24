На Харківщині за антиукраїнську позицію звільнили близько 20 педагогів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив директор департаменту науки та освіти Харківської ОДА Анатолій Бабичев.

Він зазначив, що педагоги були звільнені за невиконання умов трудового контракту, оскільки немає статті "за непатріотичну позицію".

"Однак, справді підтвердилися антиукраїнські висловлювання", - зазначив Бабичев.

"Близько 10 осіб було звільнено, я зараз говорю про загальну та середню освіту. Приблизно така ж кількість є й у вищих навчальних закладах", - зазначив він.

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Бабичев підкреслив, що до нього надійшло близько 100 звернень із заявами про антиукраїнські висловлювання педагогів.

"Повально ніхто нікого не звільняв, тому що ці факти просто не підтверджувалися", - наголосив директор департаменту.