СБУ викликає Симоненка на допит з приводу його перебування на з'їзді КПРФ
СБУ викликає лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка на допит для перевірки обставин його перебування на з'їзді Комуністичної партії Російської Федерації (КПРФ).
Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська. "СБУ викликає Симоненка завтра на допит. СБУ перевіряє обставини перебування лідера Компартії України Симоненка на пленумі ЦК КПРФ в Москві. При цьому досліджуються його публічні виступи та коментарі російським телеканалам, в тому числі "Росія-24" 28 березня щодо наявності в його словах закликів до вчинення злочинів проти основ національної безпеки України", - сказала Олена Гітлянська, зауваживши, що саме за цими обставинами Петро Симоненко викликається до Головного слідчого управління СБУ.
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У свою чергу лідер КПУ Петро Симоненко заявив: "Я ніякої інформації не отримував від СБУ". На його думку, "сьогодні все робиться правоохоронними органами, в даному випадку СБУ, тільки для того, щоб дискредитувати Компартію".
Як повідомляв УІНАН, 30 березня міністр юстиції України Павло Петренко звернувся до СБУ з вимогою перевірити розповсюджену напередодні народними депутатами інформацію про обрання лідера українських комуністів Петра Симоненка до президії пленуму КПРФ.