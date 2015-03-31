У КПУ спростовують інформацію про обрання Симоненка до президії пленуму КПРФ

"Дійсно, під час відвідування пленуму ЦК КПРФ Петро Симоненко в якості гостя був запрошений за стіл президії. Але ні про яке включенні до керівних органів КПРФ не може йтися. Це нонсенс", – йдеться у заяві КПУ, передає радіо "Свобода". Інформацію про включення Петра Симоненка до президії пленуму КПРФ у КПУ називають брехнею.

Читайте такожМінюст просить СБУ перевірити інформацію про обрання Симоненка до президії пленуму КПРФ28 березня народний депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук повідомив, що у Москві на з’їзді КПРФ лідер КПУ Петро Симоненко був нагороджений медаллю і обраний до президії пленуму російської Компартії.

Сьогодні, 30 березня, міністр юстиції України Павло Петренко звернувся до СБУ з проханням перевірити інформацію про обрання лідера Компартії України Петра Симоненка до президії пленуму КПРФ. Мін’юст також вимагає від СБУ поінформувати про хід розслідування та оприлюднити попередні результати слідчої роботи у кримінальних справах, які були порушені проти керівництва КПУ раніше.