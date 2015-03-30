Мінюст просить СБУ перевірити інформацію про обрання Симоненка до президії пленуму КПРФ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін'юсту.

Зазначається, що Мін’юст також вимагає провести додаткове розслідування щодо причетності Симоненка до кримінальних правопорушень, пов’язаних із фінансуванням тероризму, підтримкою терористичних організацій ДНР та ЛНР, визнання анексії Криму та дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та порушення територіальної цілісності України.

"Як відомо з публічних джерел, Комуністична партія Російської федерації публічно підтримує терористичні організації ДНР та ЛНР, заявляє про підтримку анексії Криму. Тож прийняття Симоненка до керівних органів КПРФ свідчить про те, що він може бути причетний до вищезгаданих кримінальних злочинів", - наголосив Петренко.

Крім того, Мін’юст вимагає від СБУ поінформувати про хід розслідування та оприлюднити попередні результати слідчої роботи у кримінальних справах, які були порушені проти керівництва КПУ раніше.

Читайте такожКомуністи хочуть позбутися СимоненкаТак само Міністерство юстиції зробило запит щодо перевірки можливої зміни громадянства Симоненком й отримання ним російського паспорта.

Міністерство вимагає вжити невідкладних заходів щодо розслідування даних кримінальних дій з боку лідера КПУ, наголошується у повідомленні.

Зауважується, що інформацію про присутність Симоненка на з’їзді КПРФ в Росії також підтвердили на офіційному сайті російської політичної сили, де розміщено фрагменти виступу Симоненка із висловлюваннями, які можуть бути розцінені як заклик до повалення діючої української влади.

У повідомленні зазначається, що 8 липня 2014 року Міністерство юстиції України та Укрдержреєстр звернулися до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом про заборону на території України Комуністичної партії України.

Згідно з адміністративним позовом, КПУ вчиняє дії, спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної ворожнечі, посягання на права і свободи людини.

Крім того представники КПУ систематично звертаються із закликами до створення воєнізованих формувань.

У Мін'юсті звертають увагу на те, що під час одного зі слухань справи учасниками процесу було долучено експертні висновки Київського науково-дослідного інституту, якими підтверджується, що деякі з висловлювань лідера Компартії містили заклики до зміни територіального устрою насильницьким шляхом.

Повідомлення про включення Симоненка до президії пленуму ЦК КПРФ з'явилося на сайті російської партії 29 березня.

Російська комуністична партія послідовно підтримує імперіалістичну політику Кремля та військову агресію проти України.