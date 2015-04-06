Допит Симоненка триває вже одинадцяту годину
Допит лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка триває вже 11-ту годину в Головному слідчому управлінні Служби безпеки України в Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, наразі невідомо скільки ще триватимуть слідчі дії.
Як повідомляв УНІАН, СБУ викликала Симоненка на допит для перевірки обставин його перебування на з'їзді КПРФ у Москві та з приводу злочинів проти нацбезпеки України.
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30 березня міністр юстиції України Павло Петренко звернувся до СБУ з вимогою перевірити поширену напередодні народними депутатами інформацію про обрання Симоненка у президію пленуму КПРФ. Мін'юст також вимагає провести додаткове розслідування причетності Симоненка до кримінальних правопорушень, пов'язаних із фінансуванням тероризму, підтримкою терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР», визнанням анексії Криму та діями, спрямованими на повалення конституційного ладу і порушення територіальної цілісності України.
Процесуальний статус лідеру КПУ слідчий визначить після його сьогоднішньої бесіди з ним, повідомила речник СБУ Олена Гитлянська.