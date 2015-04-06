Допит Симоненка триває вже одинадцяту годину

Як передає кореспондент УНІАН, наразі невідомо скільки ще триватимуть слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, СБУ викликала Симоненка на допит для перевірки обставин його перебування на з'їзді КПРФ у Москві та з приводу злочинів проти нацбезпеки України.

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30 березня міністр юстиції України Павло Петренко звернувся до СБУ з вимогою перевірити поширену напередодні народними депутатами інформацію про обрання Симоненка у президію пленуму КПРФ. Мін'юст також вимагає провести додаткове розслідування причетності Симоненка до кримінальних правопорушень, пов'язаних із фінансуванням тероризму, підтримкою терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР», визнанням анексії Криму та діями, спрямованими на повалення конституційного ладу і порушення територіальної цілісності України.

Процесуальний статус лідеру КПУ слідчий визначить після його сьогоднішньої бесіди з ним, повідомила речник СБУ Олена Гитлянська.