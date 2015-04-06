Симоненка випустили з будівлі СБУ, його допитували в якості свідка

Про це він заявив сьогодні журналістам по завершенню свого майже 11-годинного допиту в Головному слідчому управлінні СБУ в Києві, передає кореспондент УНІАН.

«Ніяких претензій до мене як до лідера партії і до самої партії з тих питань, які викликали живу цікавість засобів масової інформації, немає. Я як був свідком, так свідком і залишився», - зазначив Симоненко.

Відпов на запитання, чому ж так довго тривав допит, лідер комуністів пояснив, що це пов’язано з певними технічними моментами, зокрема, щодо організації відеозапису допиту.

«Тому в даній ситуації, якщо в когось буде бажання щось спотворити, то ми добились того, щоб відеозапис проводився, тому і затрималась вся ця процедура», - пояснив Симоненко.

Щодо обвинувачень у причетності до порушення територіальної цілісності та безпеки України він наголосив, що не почув жодного факту, за яким йому це інкримінується.

«Жодного факту я не почув», - наголосив Симоненко.

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Також він повідомив, що завтра Компартія підготує та подасть до органів прокуратури заяву для порушення кримінального провадження за фактом, на його думку, «фальсифікації та грубого порушення закону і оголошення таємниці слідства співробітниками СБУ».

Крім того, переконаний Симоненко, «дії співробітників СБУ формували недовіру до комуністів».

Як повідомляв УНІАН, СБУ викликала Симоненка на допит для перевірки обставин його перебування на з'їзді КПРФ у Москві.

30 березня міністр юстиції України Павло Петренко звернувся до СБУ з вимогою перевірити поширену напередодні народними депутатами інформацію про обрання Симоненка у президію пленуму КПРФ. Мін'юст також вимагає провести додаткове розслідування причетності Симоненка до кримінальних правопорушень, пов'язаних із фінансуванням тероризму, підтримкою терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР», визнанням анексії Криму та діями, спрямованими на повалення конституційного ладу і порушення територіальної цілісності України.

Процесуальний статус лідеру КПУ слідчий визначить після його сьогоднішньої бесіди з ним, повідомила речник СБУ Олена Гитлянська.