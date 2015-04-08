Порошенко з Коморовським знайшли спільну мову в питанні санкцій проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським сьогодні у Києві.

"Україна і Польща мають спільну позицію щодо необхідності подальшого продовження санкцій", - сказав глава Української держави.

Він підкреслив, що скасовувати санкції можна лише в тому випадку, якщо "будуть прибрані умови для їх введення".

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Порошенко наголосив, що з території України мають бути виведені іноземні війська, техніка, проведені чесні, визнані всім світом вибори і має бути звільнений Крим.

Також, за словами Порошенка, Україна розраховує на збільшення польської присутності в Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.

Він подякував президенту Коморовському та Польщі за підтримку європейських устремлінь України.