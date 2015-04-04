Японія не збирається пом'якшувати санкції проти Росії - посол в Україні

Про це в інтервʼю Радіо Свобода заявив посол Японії в Україні Сігекі Сумі.

«Зараз немає мови про помʼякшення дії санкцій», – сказав він.

«Для Японії має значення солідарність, одноголосність у межах «Великої сімки» – на рівні зі США, Великобританією, Канадою, Німеччиною, Францією й Італією. Це дуже важливо. Коли ми обговорюємо питання санкцій, ми завжди говоримо про це у контексті дій «Великої сімки», – додав посол.

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Дипломат зазначив, що Японія моніторить дотримання сторонами Мінських угод. Він наголосив, що Японія підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, засуджує анексією Росією Криму й виступає за дипломатичне врегулювання конфлікту на сході України.

Посол висловив сподівання, що санкції, запроваджені міжнародною спільнотою проти Росії, підштовхнуть її до діалогу.

«Якщо ви подивитеся на російську економіку, Росія суттєво потерпає внаслідок санкцій, запроваджених міжнародною спільнотою і, зокрема, Японією. Я сподіваюся, це приведе до певного поступу з боку Росії. Японія вважає, що санкції і діалог є ключовими моментами у цьому питанні. На рівні з тим, що запроваджено санкції, треба зберігати опцію діалогу з Росією, щоб шукати шляхи мирного вирішення цієї кризи», – зазначив посол Японії в Україніі.

Санкції через анексії Росією Криму Японія запровадила у ще березні 2014 року.