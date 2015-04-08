Реформу Конституції будуть розробляти з урахуванням досвіду польських фахівців
21:22, 08 квітня 2015Політика
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Конституційна комісія у своїй роботі врахує досвід польських фахівців.
Досвід польських фахівців буде використаний під час роботи комісії / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським сьогодні у Києві.
"Піднімалося питання і нашої співпраці у форматі створеної Конституційної комісії, бо ключовим стрижнем конституційних змін має бути децентралізація влади, і ми домовилися про те, що досвід польських фахівців також буде використаний під час роботи Конституційної комісії", - сказав він.
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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна і Польща домовилися про спільну участь у багатонаціональних військових навчаннях.
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