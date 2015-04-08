Україна і Польща домовилися про участь у багатонаціональних військових навчаннях

Україна і Польща домовилися про спільну участь у багатонаціональних військових навчаннях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським сьогодні у Києві.

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"Одним з ключових питань на порядку денному нашої зустрічі стало поглиблення українсько-польської співпраці і в питаннях військово-технічного співробітництва... Ми також домовилися про спільну участь України і Польщі у багатонаціональних військових навчаннях", - сказав Порошенко.