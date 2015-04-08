Україна і Польща домовилися про участь у багатонаціональних військових навчаннях
20:46, 08 квітня 2015Політика
482 0
Одним з ключових питань на порядку денному зустрічі стало поглиблення українсько-польського співробітництва у військовій сфері.
Україна і Польща будуть брати участь у багатонаціональних військових навчаннях / Фото УНІАН
Україна і Польща домовилися про спільну участь у багатонаціональних військових навчаннях.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським сьогодні у Києві.
Читайте такожТренування військової бригади Польщі, України та Литви стартують найближчим часом - президент
"Одним з ключових питань на порядку денному нашої зустрічі стало поглиблення українсько-польської співпраці і в питаннях військово-технічного співробітництва... Ми також домовилися про спільну участь України і Польщі у багатонаціональних військових навчаннях", - сказав Порошенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter