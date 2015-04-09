Коморовський: Не буде стабільної і безпечної Європи, якщо її частиною не стане Україна

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні у Верховній Раді.

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“Польща звертає увагу на цей український вибір (європейську інтеграцію) із задоволенням. Чекаємо на це з великим задоволенням. Саме на таке рішення. Щоб ми пам'ятали, що творець Польської незалежної держави після Першої світової війни маршал Юзеф Пілсудський говорив з великим переконанням, що не буде вільної Польщі без вільної України. Сьогодні ми разом маємо сказати більше: не буде стабільної, безпечної Європи, якщо її частиною не стане Україна”, - сказав він.