Коморовський: Не буде стабільної і безпечної Європи, якщо її частиною не стане Україна
10:54, 09 квітня 2015Політика
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Президент Республіки Польща Броніслав Коморовський вважає, що не буде стабільної і безпечної Європи, якщо її частиною не стане Україна.
Коморовський у Раді / @radiosvoboda
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні у Верховній Раді.
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“Польща звертає увагу на цей український вибір (європейську інтеграцію) із задоволенням. Чекаємо на це з великим задоволенням. Саме на таке рішення. Щоб ми пам'ятали, що творець Польської незалежної держави після Першої світової війни маршал Юзеф Пілсудський говорив з великим переконанням, що не буде вільної Польщі без вільної України. Сьогодні ми разом маємо сказати більше: не буде стабільної, безпечної Європи, якщо її частиною не стане Україна”, - сказав він.
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