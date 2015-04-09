Рада вирішила питання із зарплатою міліціонерів, які опинилися в полоні бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 236 із 309 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За працівниками міліції, захопленими в полон або заручниками, або визнаними в установленому законом порядку безвісно відсутніми, зберігаються грошове та інші види забезпечення. Їхнім сім'ям щомісячно виплачується грошове забезпечення, у тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, у розмірах, встановлених працівнику міліції на день захоплення його в полон або заручником, або визнання в установленому законом порядку безвісно відсутнім.

Грошове забезпечення виплачується таким членам сімей працівників міліції:

дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які постійно, переважно або тимчасово проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від віку), а також особам, які перебувають на утриманні працівників міліції, або батькам працівників міліції рівними частками, якщо працівники міліції не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

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Виплата грошового забезпечення цим членам сімей здійснюється до повного з'ясування обставин захоплення працівників міліції у полон або заручниками, або їхнього звільнення чи визнання у встановленому законом порядку безвісно відсутніми чи оголошення померлими.

У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більш ніж до дня виключення працівника міліції з кадрів Міністерства внутрішніх справ України в установленому порядку.

У разі індексації грошового забезпечення працівників міліції грошове забезпечення членам сімей працівників міліції, захоплених у полон або заручниками, а також визнання в установленому законом порядку безвісно відсутніми виплачується з урахуванням такої індексації.

Дія закону поширюється на осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які до набрання чинності законом у зв’язку із виконанням службових обов’язків перебували на території проведення антитерористичної операції та були захоплені в полон або заручниками, або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми.