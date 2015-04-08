СБУ: З полону бойовиків вже звільнили понад 2,5 тис осіб
У полоні бойовиків вже встигли побувати більше ніж 2500 осіб
Про це заявив переговорник Центру сприяння звільненню заручників при СБУ Юрій Тандит в ефірі 5 каналу у вівторок ввечері, пише Українська правда.
"Останні кілька тижнів процес звільнення (полонених) дуже крихкий", - зазначив він.
Тандит нагадав, що в понеділок з полону звільнили 16 українських військових, деякі з них вже зустрілися зі своїми близькими.
Читайте такожВ полоні терористів залишаються ще майже 400 осіб - Лубківський
"Коли нам передали як знак доброї волі 16 осіб, ми подякували донецькій владі, і зі свого боку теж готуємо жест. І я сподіваюся, що процес буде продовжуватися", - заявив Тандит.
"На сьогоднішній день звільнено вже більше 2,5 тисяч наших людей", - сказав він, додавши, що менше 400 осіб зараз перебувають у полонібойовиків.