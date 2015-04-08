СБУ: З полону бойовиків вже звільнили понад 2,5 тис осіб

Про це заявив переговорник Центру сприяння звільненню заручників при СБУ Юрій Тандит в ефірі 5 каналу у вівторок ввечері, пише Українська правда.

"Останні кілька тижнів процес звільнення (полонених) дуже крихкий", - зазначив він.

Тандит нагадав, що в понеділок з полону звільнили 16 українських військових, деякі з них вже зустрілися зі своїми близькими.

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"Коли нам передали як знак доброї волі 16 осіб, ми подякували донецькій владі, і зі свого боку теж готуємо жест. І я сподіваюся, що процес буде продовжуватися", - заявив Тандит.

"На сьогоднішній день звільнено вже більше 2,5 тисяч наших людей", - сказав він, додавши, що менше 400 осіб зараз перебувають у полонібойовиків.