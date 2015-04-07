З полону бойовиків звільнили трьох волонтерів

Про це прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко повідомив у Facebook.

За його словами, про це президентові України Петру Порошенку доповів перший заступник голови СБУ Василь Грицак.

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Звільнення відбулося на блокпосту Олександрівка.

Україна вимагає негайно звільнити усіх полонених, яких утримують незаконні бандформування.