З полону бойовиків звільнили трьох волонтерів
02:07, 07 квітня 2015Суспільство
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Серед 16 визволених з донецького полону хлопці з кіровоградського спецназу, 81 аеромобільної бригади, 91 інженерного полку, а також три волонтери.
З полону бойовиків звільнили трьох волонтерів / twitter.com/muradort
Про це прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко повідомив у Facebook.
За його словами, про це президентові України Петру Порошенку доповів перший заступник голови СБУ Василь Грицак.
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Звільнення відбулося на блокпосту Олександрівка.
Україна вимагає негайно звільнити усіх полонених, яких утримують незаконні бандформування.
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