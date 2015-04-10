У "Правому секторі" розповіли, куди поділись зниклі матеріали по справі Тимошенко

Про це заявив прес-секретар "Правого сектора" Артем Скоропадський, повідомляє 112.ua.

"Cуть ситуації в тому, що, коли було таке лихоліття після того, як влада попередня втекла, то "Правий Сектор" взяв під охорону деякі адміністративні будівлі і будинок Пшонки (екс-генпрокурор - УНІАН), тому що ми розуміли, що там можуть зберігатися документи, які можуть відкрити правду на злочини попереднього режиму", - сказав він.

Він підтвердив, що там була справа Тимошенко, "і там були ще всякі документи пов'язані практично з більшістю відомих опозиціонерів того часу".

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"Після того, як ми заявили, що ми не охоронна фірма, ми не можемо охороняти будинок Пшонки, ми ці документи забрали, приїхали в готель "Дніпро", ці документи були у нас, все це, дійсно, було в розпорядженні "Правого Сектора", - розповів Скоропадський.

Однак, за словами Скоропадського, всі ці документи були вилучені представниками київської міліції, коли "Правий сектор" виселяли з готелю "Дніпро".

"Тобто, цих документів у нас немає з березня минулого року... Ми не могли попросити у них (представників правоохоронних органів - УНІАН) ніяких розписок, тому що все це відбувалося під дулами автоматів. У них на руках були шеврони Головного управління МВС міста Києва і, власне, питання до них, документи, принаймні, від нас пішли до них. Де вони зараз, я не можу відповісти", - прокоментував він.

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат України Мустафа Найєм, коментуючи заяву Генпрокурора України Віктора Шокіна про зникнення матеріалів по справі проти Тимошенко, сказав, що вони повинні бути у "Правого сектора".