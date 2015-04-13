Глава МЗС Франції на зустрічі "нормандської четвірки" наполягатиме на виконанні Мінських угод
Глава МЗС Франції Лоран Фабіус сьогодні на зустрічі в Берліні з колегами з України, Росії та Німеччини наполягатиме на виконанні Мінських домовленостей від 12 лютого щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це заявив сьогодні офіційний представник МЗС Франції, повідомляє ТАСС.
"Міністр закордонних справ Лоран Фабіус приверне увагу сьогодні в Берліні в ході зустрічі, проведеної у "нормандському форматі", до позиції Франції, яка полягає в пріоритетності політичних методів врегулювання і в необхідності всеосяжного виконання положень домовленостей, досягнутих у Мінську 12 лютого. Зокрема, дотримання припинення вогню і відведення важких озброєнь - все це під контролем спеціальної місії спостерігачів ОБСЄ ", - сказав представник МЗС.
Читайте такожЄвродепутатка пропонує включити ЄС в нормандський формат
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Берліні запланована зустріч глав МЗС країн "нормандського формату": України, ФРН, Франції і Росії, які повинні обговорити ситуацію на Донбасі і виконання Мінських угод про припинення вогню.
У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини заявив, що на зустрічі в Берліні йтиметься про перехід до наступного етапу реалізації Мінських домовленостей, зокрема, про проведення місцевих виборів на підконтрольних терористам територіях, а також про поліпшення гуманітарної ситуації і відбудову Донбасу.
Довідка УНІАН. У Мінську 12 лютого відбулися переговори з врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.
За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції, Німеччини і РФ на підтримку цих заходів.
Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України, відведення всіх важких озброєнь з української території. Також передбачено обмін і звільнення всіх заручників, проведення місцевих виборів на Донбасі.