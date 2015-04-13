Глава МЗС Франції на зустрічі "нормандської четвірки" наполягатиме на виконанні Мінських угод

Про це заявив сьогодні офіційний представник МЗС Франції, повідомляє ТАСС.

"Міністр закордонних справ Лоран Фабіус приверне увагу сьогодні в Берліні в ході зустрічі, проведеної у "нормандському форматі", до позиції Франції, яка полягає в пріоритетності політичних методів врегулювання і в необхідності всеосяжного виконання положень домовленостей, досягнутих у Мінську 12 лютого. Зокрема, дотримання припинення вогню і відведення важких озброєнь - все це під контролем спеціальної місії спостерігачів ОБСЄ ", - сказав представник МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Берліні запланована зустріч глав МЗС країн "нормандського формату": України, ФРН, Франції і Росії, які повинні обговорити ситуацію на Донбасі і виконання Мінських угод про припинення вогню.

У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини заявив, що на зустрічі в Берліні йтиметься про перехід до наступного етапу реалізації Мінських домовленостей, зокрема, про проведення місцевих виборів на підконтрольних терористам територіях, а також про поліпшення гуманітарної ситуації і відбудову Донбасу.

Довідка УНІАН. У Мінську 12 лютого відбулися переговори з врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції, Німеччини і РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України, відведення всіх важких озброєнь з української території. Також передбачено обмін і звільнення всіх заручників, проведення місцевих виборів на Донбасі.