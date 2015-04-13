Сьогодні у Берліні зустрінуться керівники МЗС країн "нормандської четвірки"

8 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що основним питанням чергової зустрічі в "нормандському форматі" має стати питання про розміщення міжнародної миротворчої місії на Донбасі.

Читайте такожМЗС: "нормандський формат" не вичерпаний, але участь США і ЄС не завадить

10 квітня речник МЗС України Євген Перебийніс припустив, що Росія під час зустрічі керівників МЗС у "нормандському форматі" в Берліні 13 квітня може порушити питання введення на Донбас російських миротворців.

Нагадаємо, раніше в МЗС України заявили, що можливості "нормандського формату" переговорів з вирішення конфлікту на Донбасі ще не вичерпані, але участь США і Євросоюзу була б дуже корисною.

"Участь ЄС як організації, США, Великобританії могло б бути дуже корисним. На сьогоднішній день можливості" нормандської четвірки "ще не вичерпані", - зазначив заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко

У той же час, за його словами, "нормандський формат" - тільки один з механізмів, а робота з вирішення конфлікту продовжується на всіх рівнях. "Дива не очікуємо, але результат вже є", - зазначив він.

"Нормандська четвірка" - дипломатична група високопоставлених представників чотирьох країн (Німеччини, Росії, України та Франції) з врегулювання ситуації на Донбасі.

"Нормандська четвірка" - дипломатична група високопоставлених представників чотирьох країн (Німеччини, Росії, України та Франції) з врегулювання ситуації на Донбасі.