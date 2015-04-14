Гройсман заперечив підвищення зарплат депутатів: не вигадуйте те, чого немає

Як зазначається у повідомленні спікера парламенту на сторінці Facebook, жодного рішення про підвищення депутатської зарплати він не підпише.

"Хочу офіційно заявити – ніякого підвищення не було і я, як голова Верховної Ради, жодного рішення про підвищення зарплатні депутатам у тих умовах, в яких зараз живе країна, не підпишу. Хочеться звернути увагу тих, хто розповсюджує ці чутки – не вигадуйте те, чого немає", - написав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, народний депутат Верховної Ради VII скликання, член політради "Батьківщини" Андрій Павловський заявив, що депутатам Верховної Ради України VIII скликання з 1 квітня підвищили зарплату з близько 6,5 тисячі гривень до близько 17,5 тисячі гривень в місяць.

Нагадаємо, одним з доопрацювань бюджету Радою вже після прийняття закону стало підвищення максимального розміру заробітної плати народним депутатам України до 10 розмірів мінімальної заробітної плати.

"Вилучено частину 4 пункту 7 Перехідних положень щодо обмеження максимального розміру заробітної плати народним депутатам і членам Кабінету Міністрів України - у розмірі посадового окладу (у законі (реєстр.№1577) обмежена 10 розмірами мінімальної заробітної плати - 12 180 грн, а посадовий оклад - 5 600 грн.)", - написав Павловський.