Депутатам майже втричі підвищили зарплату

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав народний депутат Верховної Ради VII скликання, член політради "Батьківщини" Андрій Павловський.

"Хороша новина для Мустафи (народний депутат України Мустафа Найєм)... Підвищили!! З 1 квітня підвищили не тільки тарифи для населення, але і зарплату для чиновників і депутатів до 17,5 тисяч гривень",- зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України обмежив зарплати чиновникам вищого рангу. У 2015 році місячна зарплата членам Кабінету міністрів, керівникам центральних органів виконавчої влади та інших державних органів нараховується у розмірі посадового окладу.

Нагадаємо, одним з доопрацювань бюджету Радою вже після прийняття закону стало підвищення максимального розміру заробітної плати народним депутатам України до 10 розмірів мінімальної заробітної плати.

"Вилучено частину 4 пункту 7 Перехідних положень щодо обмеження максимального розміру заробітної плати народним депутатам і членам Кабінету Міністрів України - у розмірі посадового окладу (у законі (реєстр.№1577) обмежена 10 розмірами мінімальної заробітної плати - 12 180 грн., а посадовий оклад - 5 600 грн.)", - написав Павловський.