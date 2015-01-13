Депутати доопрацювали бюджет, піднявши собі зарплату - Павловський

20:38, 13 січня 2015
Політика
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Одним з доопрацювань бюджету Радою вже після прийняття закону стало підвищення максимального розміру заробітної плати народних депутатам України до 10 розмірів мінімальної заробітної плати.

Рада підняла собі зарплату

Про це пише колишній народний депутат від "Батьківщини" Андрій Павловський у Facebook.

"Вилучено частину 4 пункту 7 Прикінцевих положень щодо обмеження максимального розміру заробітної плати народних депутатам України та членам Кабінету Міністрів України – розміром посадового окладу (у законі (рестр.№1577) обмежено 10 розмірами мінімальної заробітної плати – 12 180 грн., а посадовий оклад – 5 600 грн.)", - написав він.

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