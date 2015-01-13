Депутати доопрацювали бюджет, піднявши собі зарплату - Павловський
20:38, 13 січня 2015Політика
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Одним з доопрацювань бюджету Радою вже після прийняття закону стало підвищення максимального розміру заробітної плати народних депутатам України до 10 розмірів мінімальної заробітної плати.
Рада підняла собі зарплату / Фото УНІАН
Про це пише колишній народний депутат від "Батьківщини" Андрій Павловський у Facebook.
"Вилучено частину 4 пункту 7 Прикінцевих положень щодо обмеження максимального розміру заробітної плати народних депутатам України та членам Кабінету Міністрів України – розміром посадового окладу (у законі (рестр.№1577) обмежено 10 розмірами мінімальної заробітної плати – 12 180 грн., а посадовий оклад – 5 600 грн.)", - написав він.
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