Депутати доопрацювали бюджет, піднявши собі зарплату - Павловський

Про це пише колишній народний депутат від "Батьківщини" Андрій Павловський у Facebook.

"Вилучено частину 4 пункту 7 Прикінцевих положень щодо обмеження максимального розміру заробітної плати народних депутатам України та членам Кабінету Міністрів України – розміром посадового окладу (у законі (рестр.№1577) обмежено 10 розмірами мінімальної заробітної плати – 12 180 грн., а посадовий оклад – 5 600 грн.)", - написав він.

Читайте такожЯценюк порадив приймати місцеві бюджети, не очікуючи змін у держбюджетУ зв’язку з цим видатки Верховної Ради при «доопрацюванні» збільшені на 202 млн. грн. або на 38,5%, зазначив екс-нардеп.