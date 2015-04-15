Гройсман натякнув на розпуск Ради при провалі ухвалення змін до Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок можна зробити зі слів Гройсмана сьогодні під час засідання Конституційної комісії.

Він зазначив: “Я думаю, що прийшов той час, коли парламент, який не здатний провести, підкреслюю, європейські зміни, не потрібен суспільству”.

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“Або ми стоїмо на позиції перетворення України на сучасну європейську державу, або іншого варіанту я просто не бачу”, - підкреслив Гройсман.

Він висловив сподівання, що напрацювання Конституційної комісії зможуть об'єднати український парламент і “прийняти рішення не залежно від того, йде виборчий процес чи немає виборчого процесу”, об'єднавши як фракції коаліції, так і тих, хто не входить до неї.

Гройсман підкреслив, що президент України Петро Порошенко продемонстрував, що він готовий на децентралізацію влади.

Тому, за словами спікера, необхідно все зробити, щоб напрацьовані зміни до Конституції, які будуть внесені президентом України, були підтримані Верховною Радою України.

Гройсман зазначив: “Скільки років працювали на смітник в рамках, в тому числі, Конституції”. “Я не хочу мати справу до роботи на смітник”, - додав він.

Він підкреслив, що ухвалювати рішення в парламенті не просто, але коли йдеться про важливі рішення, в тому числі непопулярні, але необхідні для країни, то “консолідуємося і приймаємо”.

Гройсман наголосив, що його розмови з народними депутатами з приводу децентралізації влади не викликають занепокоєння, що такі зміни можуть бути не ухвалені.

“Звісно, буде від політичного вітру, напевно, залежати все, але ми маємо з вами направити цей політичний вітер туди, куди треба буде, коли буде прийнято 226 і 300 голосів, і, нарешті, країна почне розвиватися”.