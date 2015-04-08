Питання усунення ВР від призначення суддів залишається відкритим - член Конституційної комісії

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу член Конституційної комісії, заступник голови Вищого адміністративного суду України Михайло Смокович.

Він зазначив, що в разі усунення Верховної Ради та президента від процедури призначення членів Вищої ради юстиції, які, в свою чергу, призначають суддів судів загальної юрисдикції, може бути порушено статтю 5 Конституції, яка стверджує, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Смокович пояснив, що коли виборні ограни влади не братимуть участь у призначенні складу ВРЮ, то таким чином народ буде позбавлений навіть опосередкованої участі у формуванні судової гілки влади. А відтак це може стати підставою для Конституційного суду визнати неконституційними зміни до Основного закону у частині формування складу ВРЮ.

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"Серед науковців є дискусія, хто має призначати чи обирати суддів. Одні кажуть - Вища рада юстиції, інші – Верховна Рада. Але за статтею 5 Конституції український народ є джерелом влади, і чи можна сказати, що народ через ВРЮ формує судову гілку влади? В мене закрадається сумнів, чи правильно буде, коли парламент буде усунуто від призначення членів ВРЮ. Конституційний суд, коли туди надійдуть зміни до Конституції, може дати висновок, що вони не відповідають ст. 5 Основного закону", - зауважив Смокович.