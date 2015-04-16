Експерт розповів, чому Україна має діяти активно на конференції ДНЯЗ

Таку думку висловив експерт фонду "Майдан закордонних справ" Олег Бєлоколос. Він підкреслив, що у ході конференції Росія, у вже звичайній манері, буде лицемірно просторікувати про виключну значимість ДНЯЗ, нерозповсюдження, роззброєння, міжнародну безпеку тощо. "Нам же треба рішуче дезавуювати позицію Росії і чітко заявити про те, що Москва дискредитує сам ДНЯЗ, адже Кремль фактично знищує складний компроміс між ядерними і неядерними державами", - зазначив експерт.

Читайте такожУкраїна не повинна думати про відновлення ядерного статусу - Кравчук

На його думку, Росія своїми діями зруйнувала таку необхідну у цій чутливій сфері атмосферу довіри і тим самим поставила під питання реалістичність подальшого процесу ядерного роззброєння і нерозповсюдження.

"Хотілося би сподіватись, що у контексті анексії Криму та агресії Росії проти України, у рамках даного форуму належна увага буде приділена питанню забезпечення гарантій безпеки неядерним державам-учасникам ДНЯЗ", - підкреслив експерт.

"Нам необхідно самим проявляти ініціативу. Зокрема, вочевидь було б доцільним опрацювати з країнами-учасниками питання повернення до ідеї Конференції неядерних держав 1968 року, як механізму координації і відстоювання позицій неядерних держав в рамках ДНЯЗ, а також зробити її постійно діючою. Саме в рамках такої Конференції можна було б перейти до практичних переговорів з приводу укладення універсального договору/конвенції про юридично зобов’язуючі гарантії неядерним державам", - зазначив Олег Бєлоколос.

На жаль, станом на 15 квітня у переліку робочих документів Конференції, відсутні пропозиції від імені України, як у зазначений, так й у інших сферах. "Невже ця проблематика не викликає зацікавленості з боку офіційного Києва? Вочевидь, нашим експертам було б доцільно детально вивчити дану пропозицію країн-учасників Руху неприєднання з точки зору національних інтересів", - сказав експерт.

На думку експерта "Майдану закордонних справ", офіційній делегації України для участі у Конференції ДНЯЗ слід наголосити на цинічному невиконанні Росією зобов’язань за Меморандумом про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (відомий, як Будапештський меморандум) від 5 грудня 1994 року та вимагати відповідного засудження її дій.

"У ході двосторонніх консультацій Україна має вимагати гарантій, які повинні бути надані у формі однозначних і чітких юридичних зобов’язань з обов’язковим включенням надання, у разі звернення з українського боку, допомоги, адекватної загрозі нашому суверенітету і територіальній цілісності", - сказав Олег Бєлоколос.

"Настав час діяти активно та переосмислювати зовнішньополітичну діяльність України у контексті зміни "моделі реагування" на "проактивну модель"", - підсумував експерт "Майдану закордонних справ".

Нагадаємо, Україна приєдналося до ДНЯЗ у якості держави з без’ядерним статусом 5 грудня 1994 року.