Світ має не дати Росії розмістити ядерну зброю на території України - Яценюк

Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи на конференції Центру європейської політики у рамках робочого візиту до Брюсселя, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

За словами Яценюка, «Росія постійно порушує міжнародні закони, постійно погрожує членам НАТО, наприклад порушенням повітряного простору. І Росія почала порушувати угоди про нерозповсюдження ядерної зброї».

Читайте такожЛавров заявив, що Росія має право розміщувати ядерну зброю в КримуВін наголосив, що питання розміщення ядерної зброї у Криму – «це ще одна ознака, що відбувається конфлікт не просто між Україною і Росією». «Це виклик для всього світу, і світ має відреагувати усіма засобами і методами, щоб не дозволити Росії розміщувати ядерну зброю на українській території, адже Крим – це територія України», - сказав Яценюк.

Він нагадав, що Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу, підписавши «сумнозвісний Будапештський меморандум», «тож на українській території не дозволено розміщати жодної ядерної зброї».

Голова уряду зауважив, що було кілька спроб досягти мирних домовленостей з Росією – у Женеві, потім у Нормандії та Мінську. «Єдина угода, яка в нас є, Мінські домовленості, які були підписані і підтримані Росією. І, власне, президент Путін підтримав ідею Мінських домовленостей і потім відмовився їх виконувати», - сказав Яценюк.

«Закликаємо Російську Федерацію негайно виконати Мінські домовленості. І Мінські домовленості – це не меню. Усі 12 пунктів мають бути виконані», - підкреслив він та наголосив, що насамперед необхідно встановити контроль на кордоні між Україною та РФ. «Нам критично необхідно закрити кордон, в іншому разі всі зусилля для деескалації ситуації на сході України не будуть мати сенсу. Основна передумова – закрити кордон і мати реальне перемир’я. Після цього Путін має підписати указ – відкликати свої війська та агентів ФСБ і припинити постачати очолюваних Росією терористів, розміщених на сході України», - заявив Яценюк.

«Це передумови, як досягти деескалації ситуації та певної, хай навіть крихкої стабільності. Але зараз ми дуже далеко від такої стабільності», - сказав він.

Читайте такожОкупанти передумали розміщувати ядерну зброю в КримуПрем’єр-міністр наголосив, що від «Російської Федерації та російського президента залежить, чи вони хочуть миру, чи війни». «Ця війна не тільки в Україні. Україна для Росії – поле бою проти Заходу, проти ЄС, країн-членів НАТО, проти міжнародного права і порядку», - зазначив він.

Як повідомлялося, 15 грудня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія може розмістити у Криму ядерну зброю.