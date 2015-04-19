Захарченко заявив, що Мінські угоди мають сенс лише у випадку визнання "ДНР" Україною

Про це він сказав в інтерв'ю Російській службі Бі-бі-сі.

Захарченко підкреслив, що Мінські домовленості мають сенс тільки в тому випадку, якщо Київ визнає самопроголошену республіку.

Крім цього, за словами лідера бойовиків ДНР, межі очолюваної ним республіки в майбутньому повинні бути значно розширені і включити значну частину території, яка в даний час знаходиться під контролем української армії.

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Між тим в адміністрації президента України у відповідь на прохання Бі-бі-сі прокоментувати слова Захарченко заявили: "Україна повністю виконує Мінські угоди. Донбас - невід'ємна частина України".

Як повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнята декларація лідерів України, Франції, Німеччини і РФ в підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандської четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь із української території. Крім того, передбачений обмін і звільнення всіх заручників.

15 лютого Порошенко оголосив про припинення вогню, але бойовики весь час порушували режим перемир'я.