Бойовики обстріляли військових з заборонених Мінськими угодами "Градів" та мінометів

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook прес-служба центру АТО.

"В порушення Мінських домовленостей, злочинці 7 разів відкривали вогонь із мінометів калібру 120 міліметрів, 1 раз - із артилерії калібру 122 міліметри. Також бандформування, після певної перерви, знову вдалися до обстрілу наших позицій із реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, на Донеччині в районі Пісків злочинці тричі відкривали вогонь в бік нашого опорного пункту із 120-міліметрових мінометів, а також - із танку і кулеметів.

Окрім того, згідно з повідомленням,в районі Авдіївки незаконні збройні формування обстрілювали сили АТО із автоматичних гранатометів, снайперської і стрілецької зброї, бойової машини піхоти, мінометів калібру 120 міліметрів та артилерії калібру 122 міліметри. З 18.10 до 18.33 злочинці випустили в бік наших позицій 14 снарядів із РСЗВ БМ-21 "Град".

Також ворог вів мінометний вогонь по нашим позиціям в районі населених пунктів Опитне, Талаковка, Майорськ та Широкине.

На Луганщині у зазначений період обстрілів не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнята декларація лідерів України, Франції Німеччини і РФ в підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандської четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь з української території. Крім того, передбачено обмін і звільнення всіх заручників.

15 лютого Порошенко оголосив про припинення вогню, але бойовики весь час порушували режим перемир'я.