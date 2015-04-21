Рада визнала факт військової агресії Росії проти України

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 259 із 316 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Заступник голови ВР Оксана Сироїд зауважила, що постановою, яка підтримана усіма фракціями коаліції, вперше передбачено визначення дати початку російської агресії проти України - 20 лютого 2014 року.

У постанові зазначається, що збройна агресія РФ проти України розпочалась 20 лютого 2014 року, коли всупереч її міжнародно-правовим зобов’язанням були зафіксовані перші випадки порушення збройними силами РФ порядку перетину державного кордону України в районі Керченської протоки та використання підрозділів збройних сил РФ, розташованих у Криму відповідно до угоди між Україною і Росією про статус та умови перебування на території України Чорноморського флоту РФ від 28 травня 1997 року, для блокування українських військових частин. На початковій стадії агресії особовий склад окремих російських збройних формувань не мав розпізнавальних знаків.

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Згідно з заявою, друга фаза агресії РФ проти України розпочалась у квітні 2014 року, коли контрольовані, керовані і фінансовані спецслужбами РФ озброєні бандитські формування проголосили створення так званих "Донецької народної республіки" (7 квітня 2014 року) і "Луганської народної республіки" (27 квітня 2014 року).

Третя фаза збройної агресії РФ, зазначається у заяві, розпочалася 27 серпня 2014 року шляхом масового вторгнення на територію Донецької та Луганської областей регулярних підрозділів російських збройних сил. Серед них, зокрема ті, що входили до складу 9-ї окремої мотострілецької бригади, 76-ї та 98-ї дивізій повітряно-десантних військ збройних сил РФ. Задіяння регулярних збройних сил РФ в агресії проти України супроводжувалось поширенням серед населення України агітаційних листівок, в яких, зокрема містився заклик: "За жодних обставин не чиніть перепон пересуванню російських військ (техніка та особовий склад)".

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Рада ухвалила законопроект, яким визнала Росію країною-агресором, а самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями

Рада, визнавши Російську Федерацію державою-агресором, закликала міжнародних партнерів України не допустити безкарності винних за злочини проти людяності, вчинені від початку російської агресії проти України.

Окрім того, наголошувалось про необхідність посилення тиску на РФ, у тому числі шляхом запровадження нових секторальних обмежувальних заходів, санкцій, щоб зупинити російську агресію та примусити російське керівництво виконати у повному обсязі усі пункти Мінських домовленостей.