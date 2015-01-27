ВР визнала Росію країною-агресором

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 271 народний депутат із 298 зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, від Опозиційного блоку за це рішення жоден депутат не проголосував.

Читайте такожРосія уже платить високу ціну за порушення міжнародного права - ПорошенкоВідповідно до заяви, Верховна Рада визнає Російську Федерацію державою-агресором і закликає міжнародних партнерів України не допустити безкарності винних за злочини проти людяності, вчинені від початку російської агресії проти України.

“Визнати Російську Федерацію державою-агресором, що всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир та безпеку. А так звані “ДНР” і “ЛНР” визнати терористичними організаціями”, - говориться у заяві, яку з трибуни ВР зачитала голова Комітету у закордонних справа Ганна Гопко.

У заяві йдеться про необхідність посилення тиску на РФ, у тому числі шляхом запровадження нових секторальних обмежувальних заходів, санкцій, щоб зупинити російську агресію та примусити російське керівництво виконати у повному обсязі усі пункти Мінських домовленостей.

Крім того, у заяві підкреслюється необхідність припинення незаконної окупації та наголошується на звільненні усіх заручників та незаконно утримуваних на території РФ громадян України, включаючи народного депутата Надії Савченко.

“Обмежити повноваження російської делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи до того часу, доки РФ не припинить ігнорувати міжнародні вимоги демократичної спільноти”, - сказала Гопко.

Також у заяві йдеться про необхідність “надавати Україні необхідну військову допомогу з метою посилення її оборонних можливостей, гуманітарну допомогу для постраждалого мирного населення та внутрішньо переміщених осіб, сприяти відновленню критично важливої інфраструктури на Донбасі”.

Парламент України “закликає міжнародне співтовариство визнати факт агресії проти України, окупації її території та посилити вимоги щодо повернення до міжнародно визнаних кордонів, запобігши створенню небезпечного прецеденту у вигляді грубого порушення світового порядку та системи безпеки, що склалася після Другої світової війни”, - сказала Гопко.