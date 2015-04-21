У МВС озвучили причину обшуку у Козаченко - "люстратора" підозрюють у підробці документів

Головне слідче управління МВС за зверненням Міністра юстиції Павла Петренка відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем).

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

«Під час досудового розслідування встановлено, що 13 лютого цього року невідома особа підробила лист Міністерства юстиції України, адресований заступнику начальника ГУ ДФС у м. Києві, про те, що відносно цієї посадової особи не застосовуються заборони, передбачені ч. 3 ст. 1 Закону України «Про очищення влади»», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, у вівторок, 21 квітня, на підставі ухвал Печерського суду Києва проводиться ряд обшуків у осіб, що можуть бути причетними до підроблення листа.

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«Зокрема, обшуки проводяться слідчим підрозділом МВС за місцем мешкання керівництва Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України, а також за місцем проживання колишнього заступника начальника Головного управління ДФС у м. Києві та в приміщенні цієї установи», - повідомляють у прес-службі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до глави департаменту з люстрації Міністерства юстиції України Тетяни Козаченко прийшли з обшуком. Його намагається провести слідчий Головного управління МВС Свириденко за рішенням суду.

У свою чергу, журналіст Денис Бігус повідомив, що Козаченко не підробляла лист до ДФС, а навпаки – викрила цю аферу.