Козаченко повідомила, що МВС обшукує будинки і робочі місця співробітників її департаменту

12:27, 21 квітня 2015
Політика
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Начальник департаменту люстрації Мін'юсту Тетяна Козаченко не виключає, що обшук, який у неї проводить МВС, може бути пов'язаний з тим, що свого часу Мін’юст виявив принципову позицію з приводу люстрації посадовця ДФС.

УНИАН

Про це Козаченко сказала в коментарі УНІАН.

“Цей обшук пов'язаний з діями Міністерства юстиції щодо оприлюднення інформації і застосування люстраційних процедур до заступника начальника Головного управління ДФС у місті Києві Ганни Ігнатенко. Саме завдяки діям Мін'юсту з'явилась інформація, що вона не звільнена. Ми з’ясували свого часу, що нібито був лист з Мін'юсту, який давав їй свого роду індульгенцію від люстрації”, - сказала Козаченко.

Також вона додала, що жодного разу з цього приводу до неї не виникало питань від жодних слідчих органів: “Пройшло вже понад місяць, мене жодного разу не викликали, не опитували, не вручали повісток”.

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“Враховуючи нову хвилю люстраційних дій, і той порядок, як це відбувається (слідчі дії по відношенню до департаменту Мін'юсту - УНІАН), в мене немає іншого припущення, аніж про те, що це або тиск, або намагаються дістатися до документів департаменту, щоб побачити, що в нього є у провадженні”.

Також Козаченко додала, що обшук проводить Головне слідче управління МВС у місті Києві.

Крім того, Козаченко підкреслила, що обшуки проводяться як на робочих місцях співробітників департаменту, так і в їхніх приватних помешканнях. Зокрема, сказала вона, обшук триває у її заступника. Також, за словами Козаченко, під дверима її помешкання перебувають правоохоронці, але поки що вона їх не пускає, оскільки серед них немає особи, яка ухвалою суду уповноважена проводити обшук.

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