СК Росії затримав сержанта - вбивцю українського офіцера в Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник начальника Головного командного центру ЗСУ Олександр Розмазнін.

За його словами, цю інформацію він отримав від офіцерів української частини, у якій служив вбитий офіцер.

Розмазнін повідомив, що українські правоохоронні органи, у свою чергу, відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства, і розслідуванням будуть займатися органи військової прокуратури.

Розмазмін підкреслив, що реакція на цю подію буде здійснена на всіх рівнях, починаючи від Міністерства закордонних справ України, а також Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ.

Читайте такожУ Криму російський сержант розстріляв українського майора“Молодший сержант російських Збройних сил перевів ситуацію в гарячий конфлікт. Реагування буде однозначним, ніхто не буде стояти осторонь, тим більше, це не перший випадок”, - сказав Розмазнін, нагадавши, що раніше у Криму снайпери вбили ще одного українського військовослужбовця.

Як повідомляв УНІАН, начальник кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов на своїй сторінці у Facebook написав: «Вчора (6 квітня) о 22.50 в результаті конфлікту між українськими офіцерами і російськими солдатами пострілами з автомата було вбито майора Станіслава Карачевського. Вбивство сталося на 5-му поверсі гуртожитку, де проживав український військовий персонал Сакської авіабази». Планувалося, що 9 квітня Карачевський мав відбути на материкову Україну. Українські офіцери, за даними представника Міноборони, були без зброї.

За даними керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука, військовослужбовця застрелив російський військовий. «Двома пострілами впритул російським військовослужбовцем молодшим сержантом Зайцевим у своїй кімнаті в офіцерському гуртожитку був застрелений військовослужбовець в/ч 1100 майор К., який готувався до виїзду на материк», - написав Тимчук у Facebook.