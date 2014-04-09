У п'ятницю В Бердянську поховають застреленого окупантами українського офіцера

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Кримського регіонального медіа-центру Збройних сил України Владислав Селезньов.

“Зараз тіло загиблого знаходиться у морзі в Саках. Після оформлення документів тіло загиблого майора Станіслава Карачевського буде доправлено на його батьківщину, в Бердянськ. Там у п'ятницю відбудуться похорони”, - сказав Селезньов.

Він додав, що на похорон прибудуть колеги мойора з Миколаєва, де вони зараз перебувають після евакуації з авіабази у Криму.

Селезньов заявив, що російська версія інциденту, внаслідок якого загинув український офіцер не відповідає дійсності. За його словами, правдиве там лише те, що вбивство відбулося на побутовому грунті.

“Мої джерела кажуть наступне: конфлікт було спровоковано на побутовому рівні. Українські офіцери були без зброї. Рятуючись від переслідування, вони забігли в гуртожиток, де проживали зі своїми сім'ями. Цей гуртожиток знаходиться за межами військової частини, близько 100 метрів від неї. Природньо, що російський солдат не мав жодних повноважень застосовувати вогнепальну зброю по відношенню до беззбройних офіцерів української армії”, - сказав Селезньов.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони України назвало цинічною та відвертою брехнею повідомлення і заяви російської сторони, що розстріляний впритул російським військовим офіцер Збройних сил України майор Карачевський був у нетверезому стані.

У Міноборони нагадали, що 6 квітня о 23.40 за київським часом в смт Новофедорівка військовослужбовець РФ молодший сержант Зайцев з автомата АК-74 впритул застрелив майора Карачевського, який був неозброєним.

За словами заступника начальника Головного командного центру ЗСУ генерал-майора Олександра Розмазніна, Карачевський допомагав збирати речі капітану Артему Єрмоленку, готуючись до відправки на материкову частину України. Вони поверталися ще з одним товаришем додому. Пройшли повз КПП своєї частини, де тепер несуть службу озброєні військовослужбовці РФ. Зав’язалася розмова. Після цих перемовин росіяни викликали групу підсилення. Українські офіцери намагалися знайти притулок у гуртожитку. У процесі переслідування на всіх 5 поверхах росіяни підірвали світло-шумові гранати. Капітан Єрмоленко зумів заховатися у кімнаті. У цей час вбивця - російський молодший сержант - застрелив з автомата майора Карачевського: одна куля влучила в тулуб, інша - в голову.

Також у Міноборони нагадали, що капітан Єрмоленко був побитий і захоплений російськими військовими.

Молодшого сержанта збройних сил РФ, який вбив українського майора, затримано, порушено кримінальну справу.