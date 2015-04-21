Генпрокуратура пропонує зняти недоторканність з Мосійчука - ЗМІ

Генпрокуратура направила до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з трьох депутатів.

Про це LB.ua стало відомо з власних джерел.

Одним з нардепів, з яких планується зняття депутатських повноважень, - нардеп від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді Юрій Луценко розповів про наявність у ГПУ подання про зняття недоторканності з сімох депутатів 22-24 квітня. Прізвища, за його словами, будуть озвучені генеральним прокурором Віктором Шокіним.

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Зазначимо, що Ігор Мосійчук відомий неординарними заявами. Так, раніше, він написав у Facebook, що президент Петро Порошенко готує замах на Олега Ляшка. Сам Ляшко пізніше вибачився за ці слова. Влітку минулого року батальйон "Азов" відхрестився від Ігоря Мосійчука, який називав себе офіційним представником батальйону, коли той опублікував панічний пост у фейсбуці про бій біля Новоазовська.