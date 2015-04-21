Ляшко вирішив скласти повноваження координатора парламентської коаліції
Ляшко назвав те, що відбувається у сесійній залі, “блефом і обманом”.
Голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко на засіданні Верховної Ради заявив, що складає повноваження координатора парламентської коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час розгляду у сесійній залі законопроектів щодо прокуратури.
Ляшко назвав те, що відбувається у сесійній залі, “блефом і обманом”. За його словами, “розповідають про реформу прокуратури, а голосують за закони, які фактично реставрують прокуратуру Януковича”.
Читайте такожЛяшко виявився мільйонером з двома дорогими автомобілями (документ)
“Я не буду брати участі в цьому фарсі, тому я роблю офіційну заяву про складення повноважень координатора Ради коаліції”, - сказав Ляшко.
Як повідомляв, 8 квітня Ляшко став координатором парламентської коаліції, змінивши на цій посаді першого заступника голови фракції “Народний фронт” Андрія Тетерука.