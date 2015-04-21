Ляшко вирішив скласти повноваження координатора парламентської коаліції

Голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко на засіданні Верховної Ради заявив, що складає повноваження координатора парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час розгляду у сесійній залі законопроектів щодо прокуратури.

Ляшко назвав те, що відбувається у сесійній залі, “блефом і обманом”. За його словами, “розповідають про реформу прокуратури, а голосують за закони, які фактично реставрують прокуратуру Януковича”.

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“Я не буду брати участі в цьому фарсі, тому я роблю офіційну заяву про складення повноважень координатора Ради коаліції”, - сказав Ляшко.

Як повідомляв, 8 квітня Ляшко став координатором парламентської коаліції, змінивши на цій посаді першого заступника голови фракції “Народний фронт” Андрія Тетерука.